Il Mattino - McTominay può spingere Conte verso il cambio modulo: i dettagli

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino parla delle alternative tattiche a cui pensa Conte:

"Conte non deve fare esperimenti, e dunque eviterà di perdere un paio di mesi alla ricerca dell'assetto giusto che, la scorsa stagione, raggiunse a fine settembre, con la prima da titolare di McTominay in casa della Juventus, la virata al 4-3-3 e l'abiura della difesa a cinque. Al momento nessuno si sta adattando a ruoli non suoi: forse solo Neres deve giocare a sinistra perché Lang non è pronto ancora.

McTominay è stellare, nonostante anche lui condizionato dall'infortunio a Dimaro: il vero dilemma è capire chi, nel caso di 4-3-3 debba uscire fuori tra i fantastici 4. Senza escludere l'ipotesi, in attesa dell'inserimento di un esterno offensivo, che si possa puntare al 4-2-3-1 o al 4-4-1-1 proprio per non rinunciare a nessuno delle stelle del centrocampo. Il tecnico ha bisogno di un altro esterno: Lang sta mostrando una grande predisposizione all'apprendimento e al miglioramento ma ha bisogno dei suoi tempi: gli esterni di Conte si sa, devono stringere al centro e non devono cercare la linea di fondo. Bisogna lavorare con lui, così come con Neres: devono tutti interpretare meglio la fase difensiva".