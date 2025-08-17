Ritorno Elmas al Napoli, Repubblica - È una priorità ma adesso dipende da Lukaku: il motivo
Ritorno Elmas, le ultime news di calciomercato: è una priorità del Napoli ma dipenderà dall'infortunio di Lukaku, altrimenti il club opterà per una punta
Calciomercato SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola di Repubblica scrive dell'ipotesi Elif Elmas, pronto a tornare in azzurro:
"Resta da capire cosa accadrà con Elmas: il macedone resta una priorità, ma il Napoli deve capire se intervenire in attacco. Tutto naturalmente dipenderà da Lukaku".
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News