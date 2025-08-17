Ritorno Elmas al Napoli, Repubblica - È una priorità ma adesso dipende da Lukaku: il motivo

Calcio Mercato  
Ritorno Elmas al Napoli, Repubblica - È una priorità ma adesso dipende da Lukaku: il motivo

Ritorno Elmas, le ultime news di calciomercato: è una priorità del Napoli ma dipenderà dall'infortunio di Lukaku, altrimenti il club opterà per una punta

Calciomercato SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola di Repubblica scrive dell'ipotesi Elif Elmas, pronto a tornare in azzurro:

"Resta da capire cosa accadrà con Elmas: il macedone resta una priorità, ma il Napoli deve capire se intervenire in attacco. Tutto naturalmente dipenderà da Lukaku".

Elif Elmas col Napoli
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top