Everton, Grealish: "Ho ricevuto tanti messaggi dai tifosi, ho scelto il 18 per Rooney"

Le Interviste  
Jack Grealish come nuovo giocatore dell'Everton. Dopo aver firmato il contratto, Grealish ha rilasciato le prime dichiarazioni ai canali ufficiali dell'Everton: "Sono al settimo cielo per aver firmato con l’Everton, per me è qualcosa di enorme, davvero. Questo è un grande club, con tifosi fantastici. Appena ho parlato con l’allenatore (David Moyes, ndr), ho capito subito che c’era solo un posto dove volevo andare. Sui social sono stato sommerso di messaggi dai tifosi dell’Everton, quindi c’è anche questo aspetto, ed è un altro motivo per cui ho scelto l’Everton.

Voglio ringraziare i tifosi per tutti i messaggi che ho già ricevuto. Grazie per tutto l’affetto e il supporto. Spero di poter ripagare tutto questo adesso, e sono sicuro che lo farò.

C'è un motivo per cui ho scelto il numero 18. C’erano altri numeri disponibili, ma i miei due giocatori inglesi preferiti di sempre sono Wayne Rooney e Paul Gascoigne, e so che entrambi hanno indossato il numero 18 qui. Quindi, appena ho saputo che l’accordo era vicino, ho controllato e ho visto che il numero 18 era libero.

Era perfetto per me, e da quel momento è stato l’unico numero che volevo prendere. Ho parlato con Wayne (Rooney, ndr) prima di venire qui e gliel’ho detto - riguardo alla maglia numero 18 - quindi spero che sia contento anche lui!".

