Olympiacos, Mendilibar: "Con Napoli e Inter partite complicate, ma dobbiamo pensare a noi"

Ai canali ufficiali dell'Olympiacos, José Luis Mendilibar, tecnico dei greci, ha commentato il match amichevole perso dalla sua squadra con il Napoli a Castel di Sangro:

"Le partite con Napoli e Inter sono molto complicate, ma noi pensiamo a noi stessi, a mettere minuti nelle gambe per arrivare pronti agli impegni ufficiali. Abbiamo giocato bene - le sue parole -. In generale, la preseason è stata buona, sia in Olanda che in Italia. Ci sono stati piccoli infortuni, ma nulla di grave, spero che per l'esordio in Liga saremo tutti in condizione".