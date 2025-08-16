Olympiacos, Mendilibar: "Con Napoli e Inter partite complicate, ma dobbiamo pensare a noi"

Olympiacos, Mendilibar: Con Napoli e Inter partite complicate, ma dobbiamo pensare a noi

Ultime calcio l'allenatore dell'Olympiacos Mendilibar ha parlato della sconfitta con il Napoli

Ai canali ufficiali dell'Olympiacos, José Luis Mendilibar, tecnico dei greci, ha commentato il match amichevole perso dalla sua squadra con il Napoli a Castel di Sangro:

Mendilibar sulla partita con il Napoli

"Le partite con Napoli e Inter sono molto complicate, ma noi pensiamo a noi stessi, a mettere minuti nelle gambe per arrivare pronti agli impegni ufficiali. Abbiamo giocato bene - le sue parole -. In generale, la preseason è stata buona, sia in Olanda che in Italia. Ci sono stati piccoli infortuni, ma nulla di grave, spero che per l'esordio in Liga saremo tutti in condizione". 

