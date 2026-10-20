Pomeriggio in città per Aurelio De Laurentiis: guardate dove è stato oggi il presidente della SSC Napoli | FOTO

Ultime notizie Napoli - Aurelio De Laurentiis, presidente della SSC Napoli, è intervenuto alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli che oggi celebra anche i 125 anni dalla sua fondazione come Ateneo (1901) e 445 anni dalla fondazione della sede monumentale della cittadella monastica di Suor Orsola (1581).

Aurelio De Laurentiis all'Università Suor Orsola Benincasa

Il patron azzurro, a poche ore dalla partita Napoli-Bodo/Glimt di Champions League, ha fatto tappa al corso Vittorio Emanuele. Il cerimoniale solenne dell’inaugurazione dell’anno accademico è stato aperto dall’inno nazionale affidato al Coro del Teatro San Carlo la cui esibizione è stata seguita dagli interventi del Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e del presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

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