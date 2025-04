McTominay & Lukaku, coppia da scudetto con un dato impressionante: ecco quanti punti hanno dato al Napoli

Con una doppietta al Torino di Scott McTominay, nelle ore successive a Inter-Roma 0-1, il Napoli torna in solitaria, in cima alla classifica di Serie A. 74 punti per gli azzurri di Conte, 71 quelli della squadra di Inzaghi. Quella del Maradona contro il Torino è stata l'ennesima partita dove, ad aprire le danze, ci ha pensato ancora una volta Scott McTominay, che ha segnato la prima rete del match come già accaduto spesso: ha aperto le reti contro Como, Inter, Torino, Udinese, Empoli, Monza e infine ieri sera contro il Torino.

Terza gara di fila che apre le marcature e il Napoli vince, dopo Empoli e Monza. Stagione da record per lo scozzese in fase realizzativa, per la prima volta in carriera a 11 gol (e 1 assist) in campionato. 12 le reti alla prima stagione in azzurro, considerando anche quella in Coppa Italia.

Ma la strana coppia del miracolo di Conte, che a quattro giornate dalla fine è a giocarsi punto a punto lo scudetto con l'Inter, si completa con Romelu Lukaku, tanto criticato a inizio stagione, intoccabile nel Napoli di Antonio in questo momento con 12 gol e 10 assist in Serie A. Scott e Big Rom sono i mattatori della cavalcata scudetto dei partenopei, a suon di... punti.

Sì, perché in due, McTominay e Lukaku sono stati decisivi per portare a casa ben 41 punti dei 74 conquistati sinora. Più della metà. Una coppia formata da un centrocampista moderno (e totale) e da una punta vecchio stampo, perfetti per il gioco di Conte. E che alla prima stagione in azzurro si sono calati perfettamente nella realtà di Napoli e stanno spingendo a suon di gol e assist il Napoli, soprattutto ora, nella fase cruciale del campionato. Dove i leader veri, i campioni e i singoli, vengon fuori.

Riavvolgiamo il nastro del campionato di Serie A 2024/25 e andiamo a vedere le partite decise da McTominay-Lukaku:

Napoli-Parma 2-1 , 3ª giornata: Lukaku segna l'1-1 della rimonta al 92' (poi Anguissa la deciderà al 96'), portando almeno 1 punto

, 3ª giornata: segna l'1-1 della rimonta al 92' (poi Anguissa la deciderà al 96'), portando Cagliari-Napoli 0-4 , 4ª giornata: Lukaku firma gli assist dei primi due gol e sigilla il match col gol del 3-0, decisivo per i 3 punti

, 4ª giornata: firma gli assist dei primi due gol e sigilla il match col gol del 3-0, Napoli-Como 3-1 , 7ª giornata: apre McTominay che segna su assist di Lukaku , che firmerà il raddoppio su rigore. Poi ancora un assist di Big Rom per il terzo gol azzurro di Neres . Insomma, 3 punti firmati McTominay-Lukaku

, 7ª giornata: apre che segna su assist di , che firmerà il raddoppio su rigore. Poi ancora un assist di per il terzo gol azzurro di . Insomma, Milan-Napoli 0-2 , 10ª giornata: Lukaku segna lo 0-1 che mette in discesa in match, c'è il suo zampino sui 3 punti

, 10ª giornata: segna lo 0-1 che mette in discesa in match, Inter-Napoli 1-1 , 12ª giornata: McTominay segna nel pari di San Siro, portando in dote 1 punto

, 12ª giornata: segna nel pari di San Siro, portando in dote Napoli-Roma 1-0 , 13ª giornata: la decide Lukaku al 54', decisivo il suo gol per i 3 punti

, 13ª giornata: la decide al 54', decisivo il suo gol per i Torino-Napoli 0-1 , 14ª giornata: questa volta la apre e la decide Scott McTominay , la sua rete vale 3 punti

, 14ª giornata: questa volta la apre e la decide , la sua rete vale Udinese-Napoli 1-3 , 16ª giornata: assist di Scott , gol di Lukaku . Il "loro gol" pareggia i conti alla Dacia Arena al 50' dopo la rete iniziale di Thauvin , dando vita alla rimonta. Rete che è valsa almeno 1 punto

, 16ª giornata: assist di , gol di . Il "loro gol" pareggia i conti alla Dacia Arena al 50' dopo la rete iniziale di , dando vita alla rimonta. Rete che è valsa Fiorentina-Napoli 0-3 , 19ª giornata: Lukaku fa assist sul gol di Neres poi Big Rom segna il 2-0. La chiude McTominay . La coppia incide pesantemente sui 3 punti al Franchi

, 19ª giornata: fa assist sul gol di poi Big Rom segna il 2-0. La chiude . La coppia incide pesantemente sui al Franchi Atalanta-Napoli 2-3 , 21ª giornata: McTominay-Lukaku segnano il secondo e il terzo (decisivo) gol degli azzurri, portando a casa 3 punti pesanti (con tanto di festa a Capodichino)

, 21ª giornata: segnano il secondo e il terzo (decisivo) gol degli azzurri, portando (con tanto di festa a Capodichino) Napoli-Juve 2-1 , 22ª giornata: Lukaku segna il rigore pesantissimo del momentaneo 1-1, portando almeno 1 punto

, 22ª giornata: segna il rigore pesantissimo del momentaneo 1-1, portando Napoli-Udinese 1-1 , 24ª giornata: McTominay segna al 37', c'è la sua firma sul punto conquistato

, 24ª giornata: segna al 37', c'è la sua firma sul Napoli-Fiorentina 2-1 , 28ª giornata: gol e assist per un super Lukaku , che incide pesantemente sui 3 punti

, 28ª giornata: gol e assist per un super , che incide pesantemente sui Napoli-Milan 2-1 , 30ª giornata: firma il 2-0 e i 3 punti sono anche merito suo

, 30ª giornata: firma il 2-0 e i sono anche merito suo Napoli-Empoli 3-0 , 32ª giornata: 2 gol di McTominay , 1 gol e 2 assist per Lukaku , prestazione superlativa della coppia che vale i 3 punti

, 32ª giornata: , , prestazione superlativa della coppia che vale i Monza-Napoli 0-1 , 33ª giornata: gol-vittoria di McTominay , che anche stavolta apre il match e porta a casa 3 punti pesantissimi

, 33ª giornata: gol-vittoria di , che anche stavolta apre il match e porta a casa Napoli-Torino 2-0, 34ª giornata: 2 gol di McTominay, la doppietta vale i 3 punti

Insomma, what else? I numeri parlano per loro, quattro le gare alla fine e 12 punti a disposizione. Serviranno ancora il miglior McTominay e il miglior Lukaku per blindare quel sogno...

