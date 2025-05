Ultime notizie SSC Napoli - Ci sarebbero voluti dieci stadi e ad Aurelio De Laurentiis ne basterebbe invece uno solo per riuscire ad accontentare quell’esercito che ha cominciato a telefonargli già domenica sera, scrive la Gazzetta dello Sport.

“Lui era in Piazza Amedeo, a Napoli, a godersi il finale arroventato d’una partita vissuta in modalità scaramantica con i suoi (pochi) amici di sempre, prima di andarsene nel solito albergo vista mare a compilare l’agenda, ad attraversare la nottata e rientrare ad Alta Velocità nella Capitale.

Il quarto scudetto De Laurentiis vuole viverlo in perfetto isolamento: stavolta, se va come dicono gli astri, alla mezzanotte esatta, ci si potrà perdere nell’ubriacatura in cui trascina la storia al fianco di Ferlaino e le luci tenui delle 76 candeline sulla torta.

Sembra quasi l’abbiano scelto gli dei di avvicinare sino a sovrapporre due date in cui Adl ritrova tutto se stesso, tranne i Cinepanettoni, che sono parte di un’esistenza che adesso appartiene ai ricordi, mentre il pallone gli fa scorgere le utopie”