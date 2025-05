Comune di Napoli, Simeone a CN24: "Festa scudetto? Abbiamo fatto una serie di richieste. Bus scoperto? Sabato è il compleanno di De Laurentiis..."

Ultime notizie Napoli - Nino Simeone, Presidente Commissione Mobilità , Infrastrutture e Protezione Civile del Consiglio comunale di Napoli, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24.

“Le code di 400mila biglietti per Napoli-Cagliari? Ricordo quando De Laurentiis parlava di stadio da 30mila persone, dovremo organizzarci bene per le condizioni di sicurezza: ho fatto delle richieste per un piano come quello del 2023 che funzionò benissimo, ma già da settimane sapevamo sarebbe arrivato lo scudetto mentre adesso siamo all’ultima giornata.

Abbiamo fatto una serie di richieste, ad esempio la partita in chiaro a Napoli provincia e Campania, c’è stata una richiesta di quasi 500mila biglietti quindi immaginiamo cosa potrebbe esserci in strada. Bisogna garantire a tutti l’evento sportivo, per evitare grandi assembramenti, anche se avremo tre maxi-schermi sul territorio di Napoli.

I tre maxi-schermi li ha messi il Comune, non mi pare che la società qualche volta abbia messo qualcosa a disposizione: ci sembrava giusto farlo. Tutti i sindaci vorrebbero mettere i maxischermi, devono chiedere le autorizzazioni ai prefetti: so di tanti comuni che stanno facendo la documentazione, gli assembramenti devono essere gestiti dalle forze dell’ordine in sicurezza. E su questa cosa la responsabilità è del prefetto e non del sindaco.

Il dossier dell’assessore Cosenza è arrivato nelle mani di De Laurentiis, il lavoro sul terzo anello lo faremo come Comune di Napoli.

Bus scoperto? Sabato è il compleanno di De Laurentiis, potrebbe essere tra sabato e domenica. Previste altre cose non so, non prepariamo le feste ma garantiamo i servizi e che le cose funzionino. Chiudere le strade va bene ma poi va permesso ai cittadini di tornare a casa.

È previsto lo sciopero dei treni nazionali ma noi stiamo lavorando per garantire il prolungamento della Linea 1 e della Funicolare, e per garantire il servizio da Gianturco ai Campi Flegrei per quanto riguarda la linea 2 che gestiscono le Ferrovie. La Circumvesuviana, la Cumana e la circumflegrea sono gestite dalla EAV, mi auguro che il Prefetto coinvolga anche loro nei prolungamenti d’orario.

Partita in chiaro? Leggevo che DAZN non era d’accordo, ma quando si parla di ordine pubblico parliamo di qualcosa di più grande e quindi è un lavoro che devono fare la Lega, il sindaco, il prefetto, il presidente del Napoli e i membri del tavolo di sicurezza. Forse è questione di pubblicità , non so, alla fine chi ha già DAZN la partita se la vede lì”