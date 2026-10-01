Domani c'è Napoli-Avellino, Repubblica: fari puntati su due azzurri in crescita, i nomi

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna di Repubblica ricorda che domani c'è un allenamento congiunto a Castel Volturno, fra il Napoli di Allegri e l'Avellino di Nesta. L'occasione giusta per vedere i progressi di Neres e Badiashile:

"Amichevole con l'Avellino, in programma domani a porte chiuse a Castel Volturno. Non si tratta di un match ufficiale, tanto che tecnicamente l'appuntamento con i biancoverdi di Alessandro Nesta si chiama allenamento congiunto. Per Allegri sarà l'occasione di testare il nuovo assetto ma anche valutare la crescita di condizione di giocatori come Badiashile che finora ha offerto un contributo ridotto proprio perché a corto di forma fisica: il francese ha avuto un impatto negativo a San Siro contro l'Inter, quando si è fatto anticipare da Thuram in occasione del momentaneo 2-2 dell'Inter, ma il giudizio nei suoi confronti è naturalmente sospeso in attesa dei nuovi impegni. Il Napoli crede molto nelle capacità del mancino di proprietà del Chelsea e la sfida con l'Avellino è organizzata proprio per fargli mettere minuti nelle gambe. In attacco gli occhi saranno puntati su David Neres: il brasiliano può essere decisivo per il definitivo salto di qualità della manovra offensiva".