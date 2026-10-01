Rinnovi SSC Napoli, Il Mattino: è fatta per due azzurri, cosa filtra invece su Meret e Lobotka

Calciomercato SSC Napoli - Capitolo rinnovi da affontare nel club partenopeo, perché sono diversi i nomi da attenzionare: non solo Anguissa e McTominay. Se per Marianucci e Rrahmani è tutto fatto, due pilastri azzurri sono da monitorare.

Rinnovi SSC Napoli: le ultime

L'edizione odierna de Il Mattino infatti commenta le situazioni contrattuali di Meret e Lobotka:

"Manna ha chiuso per il prolungamento del contratto di Marianucci. Con Rrahmani è già tutto fatto. [...] E occhio ad altri due nodi: il rinnovo di Meret e quello di Lobotka. Il Napoli ha una opzione per un altro anno per lo slovacco, quindi non c'è l'acqua alla gola. Per Alex, invece, la fretta c'è. Ma il friulano ha già vinto uno scudetto con Spalletti giocando in scadenza. Quindi, nessun problema".