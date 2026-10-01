Napoli Basketball, Repesa: "Abbiamo vinto con due triple di Dowtin jr, gli avevo detto di 'tornare'! Petrucelli ragazzo d'oro, ma certe cose non possono succedere"

Vittoria per il Napoli Basketball che supera i francesi del JL Bourg-en-Bresse per 84-76 nella prima giornata del Gruppo C di EuroCup, nella gara disputata questa sera all’Alcott Arena. Gli azzurri, contro i Campioni in carica della competizione, giocano un grandissimo secondo quarto che decide di fatto la gara, resistendo al ritorno degli ospiti nel finale.

La prima partita del club in EuroCup dopo oltre vent'anni si è conclusa in festa, seppur non senza brividi. Napoli ha toccato un vantaggio massimo di 17 punti nell'ultimo minuto del terzo quarto, ma ha dovuto respingere il tentativo di rimonta del Bourg nell'ultima frazione. Jeff Dowtin ha guidato Napoli con 19 punti, seguito da Marco Spissu con 12; entrambi hanno messo a segno 3 triple. Tyson Walker del Bourg è stato il miglior marcatore dell'incontro con 20 punti.

Così Coach Jasmin Repesa in conferenza stampa.

Partiamo da questo gruppo. Perché ha tenuto tanto tempo in campo Seljaas, che è un giocatore essenziale e fa tante cose utili: grande applicazione, difesa, qualche buon passaggio e qualche buon canestro.

"Sono d'accordo che sia un equilibratore, ma stasera ha sbagliato tanto, onestamente. Ha preso due o tre tiri un po' forzati, però in questa squadra ha il compito di tirare e ha messo due triple consecutive che ci hanno aiutato ad andare sul +10 e hanno fatto la differenza. È sicuramente un ragazzo d'oro, che gioca per la squadra. Siamo fortunati ad avere una persona come lui: come giocatore tutti lo vediamo, ma come persona è veramente di un livello straordinario"

Quel momento faccia a faccia con Dowtin va raccontato. Era un momento dedicato a lui. Che cosa gli ha detto?

"Gli ho detto: «Non ci credo che sei impaurito, non ci credo. Fai riposare un po' e poi torni in campo, ma torni come devi tornare, nel modo giusto»"

È tornato.

"Per fortuna è tornato. Ha messo queste due triple, ha chiuso la partita e devo dire che non abbiamo vinto solo con la squadra: abbiamo vinto anche grazie alle due triple che ha messo e a una qualità individuale importante. Per questo"

All'inizio dell'ultimo quarto non avete trovato il canestro, dopo un grande sforzo difensivo per 30 minuti. È stato un calo più fisico o più mentale, dal quale poi siete riusciti a uscire restando dentro la partita?

"È possibile che per la nostra squadra sia stato un problema il fatto che l'avversario sia entrato in bonus così presto. Loro sono entrati in bonus all'inizio della partita e noi, in quel momento, abbiamo commesso un solo fallo. Questo è impossibile, giocando in casa contro un pubblico straordinario, al quale voglio fare i complimenti. È stato veramente il nostro sesto giocatore. Quando si gioca in questo ambiente ho detto ai ragazzi: «Lasciate stare il nostro pubblico, perché sono straordinari. Focus sul nostro lavoro». Noi, quando mettiamo le triple, abbiamo festeggiato e nello stesso tempo, in contropiede, abbiamo ricevuto un canestro. Queste sono cose che a questo livello non possono succedere. Si festeggia dopo la partita, dopo la vittoria, non durante la partita"

Nell'ultima conferenza stampa della scorsa stagione lei definì Petrucelli un «cavallo di razza». Stasera sembrava stanco, quasi dovesse uscire, e invece con tre giocate difensive eccezionali ha contribuito a chiudere la partita. Qual è il rapporto tra lei e questo giocatore?

"Quando Walker è stato in campo, abbiamo visto che è stato marcato bene. Tutte le altre opzioni che abbiamo provato non sono andate bene e per questo avete visto che, quando Walker è uscito, Petrucelli è stato subito sostituito per riposare. Quando Walker è rientrato, lui è subito tornato in campo. Petrucelli è una garanzia in difesa. Non solo perché è aggressivo, perché è fisico, ma perché sa giocare in difesa: capisce come si deve giocare, come ci si deve posizionare e come si deve difendere. Alla fine ha rubato due palloni che sono stati cinquanta e cinquanta, diciamo. Sicuramente, per il nostro sistema di gioco e per la nostra difesa, lui e Brown in questo momento sono i giocatori più importanti. Ma non possiamo essere soddisfatti così, perché tutti gli altri, che non sono ancora al livello che vogliamo dal punto di vista difensivo, come Dowtin, Ramsey, Jakimovski e tutti gli altri, devono crescere. Devono crescere in difesa. Io gli ho detto: «Guardate, quando sarete pronti per giocare in difesa sulla palla, venite e ditelo»"

È piaciuta molto anche l'intensità della squadra contro un avversario comunque molto duro e solido. Oltre alla qualità, ci avete messo tanta intensità.

"Abbiamo subito troppi canestri nell'ultimo quarto. Per tutto il resto è stato tutto sotto controllo: 13 punti concessi nel terzo quarto, 17 nel primo. È stata una partita, diciamo, solida, come volevamo. Ma, come ho detto prima, dobbiamo fare tutto meglio, sempre meglio. Grazie a tutti"

Il Napoli Basketball tornerà in campo sabato prossimo 3 ottobre, alle 20:30, ancora all’Alcott Arena, contro la Unahotels Reggio Emilia, per la seconda giornata del campionato di Serie A.