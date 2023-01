Repubblica - Spalletti ha avuto solo una preoccupazione ieri a Castel Volturno: tenere tutti con i piedi per terra

Calcio Napoli - L'edizione odierna del quotidiano Repubblica scrive su Luciano Spalletti e squadra che ieri sono tornati ad allenarsi a Castel Volturno

"I sogni del Maradona sono senza confini e Spalletti alla ripresa di ieri ha avuto solo una preoccupazione: tenere tutti coi piedi per terra. Non sarà facile, fino a giugno. Unica nota stonata lo stop alle trasferte per due mesi dopo gli incidenti in autostrada. La capolista dovrà cavarsela da sola a Salerno, La Spezia, a Reggio con il Sassuolo ed Empoli".