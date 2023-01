Repubblica - De Laurentiis rifiutò 100 milioni per Osimhen in estate: è consapevole di una cosa su Victor e Kvara

Calcio Napoli - L'edizione odierna di Repubblica scrive sul valore di Osimhen e Kvaratskhelia:

"Con Osimhen e Kvaratskhelia così in forma il Napoli non deve porsi limiti e s’è goduto lo show con la Juve pure De Laurentiis, consapevole di avere tra le mani due attaccanti che avranno presto una valutazione stratosferica. Per il nigeriano nella scorsa estate il presidente aveva rifiutato un’offerta da 100 milioni del Manchester United, mentre il georgiano (acquistato per soli 10 milioni) ha già quasi decuplicato le sue quotazioni.Ma non finisce qui, perché con la guida di Spalletti il rendimento dei due assi è destinato a migliorare".