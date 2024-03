Gazzetta - Inter e Juve valutano il colpo Raspadori: la valutazione del cartellino fatta dal Napoli

Rivoluzione in attacco per il Napoli? Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport potrebbero andare via, oltre a Victor Osimhen, anche Giovanni Simeone e soprattutto Giacomo Raspadori. Proprio su quest'ultimo ci sarebbero valutazioni in corso da parte di Inter e Juventus secondo il quotidiano che rivela anche che il Napoli avrebbe fissato in 35 milioni il prezzo di cessione di Jack.

Sondaggio Juve e Inter per Raspadori

Calciomercato Napoli - Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport: