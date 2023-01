Napoli dream team! Il Mattino: "Entusiasmo, allegria, meraviglia: come si fa a rimanere con i piedi per terra?"

Ultime notizie Napoli. L'edizione odierna del quotidiano Il Mattino lo definisce un "dream team", letteralmente una squadra da sogno, quella che ieri sera ha travolto la Juventus 5-1 e conquistando la vetta della classifica a +10, in attesa che il Milan giochi oggi in trasferta a Lecce.

Napoli-Juventus 5-1

"Come si fa a restare con i piedi per terra dopo questa vittoria straordinaria, dopo questo secondo tempo meraviglioso?", si chiede Il Mattino, aggiungendo che "Questo Napoli provoca entusiasmo, allegria, meraviglia". I talenti del Napoli vengono definiti una "generazione di giovani fenomeni", ma al Mattino sono consapevoli del fatto che dietro le meraviglie in campo c'è "tanto lavoro, tanto studio, tanta cultura non solo calcistica. Tutto nelle mani di Luciano Spalletti".

Napoli-Juventus 5-1 il risultato finale, "un massacro tra l'entusiasmo dei 55mila del Maradona. Un Napoli da fantascienza annienta la Juve". E ancora: "Una straordinaria prova di forza nella corsa scudetto con gli azzurri in fuga: una vittoria netta, schiacciante su una delle rivali per il titolo. Spettacolo puro il calcio degli azzurri di Spalletti, una squadra che quando si distende in attacco non conosce ostacoli, una manovra collettiva perfetta esaltata dall’estro dei singoli". Oggi solo complimenti per il Napoli.