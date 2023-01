Napoli-Cremonese, la probabile formazione de Il Mattino: tridente inedito per Spalletti, sei cambi

Ultime notizie Coppa Italia - Gli di Luciano Spalletti sfideranno la Cremonese in coppa: Napoli-Cremonese è infatti l'ottavo di finale di Coppa Italia che vedremo staseraallo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. Ma chi giocherà dal primo minuto?

Questa la probabile formazione secondo Il Mattino di Napoli per la sfida alla Cremonese di Coppa Italia:

"Spalletti si affida al turnover, magari non proprio massiccio perché non passasse il turno sarebbe una epica figuraccia. Di cambi sono previsti almeno 6. In realtà, la sensazione è che quelli che hanno il destino appeso al mercato, come Sirigu e Demme, potrebbero non essere rischiati. Dunque, Meret e Lobotka dovrebbero partire dal principio. Tra le novità l'esordio dal primo minuto di Bartosz Bereszynski, preso in prestito dalla Sampdoria e reduce dal Mondiale con la Polonia. L'idea è quella di un tridente inedito, con Elmas, Simeone e Raspadori mentre a centrocampo potrebbe fare gli straordinari anche Anguissa. In difesa Mario Rui e Rrhamani dovrebbero essere i due reduci del match con la Juventus".