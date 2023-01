Moggi attacca Allegri: "Hai parlato troppo prima del Napoli. Con questa Juve non te lo puoi permettere"

Calcio Napoli - Luciano Moggi attacca Massimiliano Allegri in un pezzo su Libero:

"Ahi ahi mister Allegri, hai parlato troppo prima della partita e non avresti dovuto dichiarare che «sei allenatore per caso o stai facendo l’allenatore per sbaglio» perché, così facendo, avvalori il pensiero dei tifosi juventini soprattutto dopo la strapazzata di Napoli. E togli a noi la possibilità di difenderti. Non avresti dovuto duettare a distanza con Spalletti sulle possibilità di Juve e Napoli, facendo alla fine la figura di chi non conosce neppure lo stato di salute dei suoi.

Non devi cadere in questi tranelli, a meno che il filotto di 8 gare vinte senza subire gol, tra l’altro giocate anche male, abbia illuso anche te, oltre ad impaurire i detrattori di sempre che, dimenticato della spazzatura che avevano buttato sulla Juve tempi addietro, l’hanno presentata come l’avversario number one del Napoli definendo “partita dello scudetto” la gara del Maradona senza tener conto della differenza di qualità esistente tra le due formazioni".