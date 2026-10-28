La reazione di Allegri alle critiche dall'esterno: la società gli ha lanciato un segnale

Ultime notizie calcio Napoli - Allegri ha la fiducia della società nonostante i risultati non siano del tutto positivi. Questo si legge questa mattina sulle pagine del Corriere della Sera che evidenzia come l'allenatore stia assorbendo in silenzio le critiche che arrivano da tutte le parti.

Allegri ha la fiducia di De Laurentiis

Ecco cosa si legge stamattina sulle pagine del Corriere della Sera riguardo il momento delicato del Napoli:

"Neanche due giornate di squalifica, che ha deciso di rispettare senza fare ricorso, tolgono il sorriso a Max Allegri. Ha preso lo scettro del re incassatore, si è armato di resistenza, assorbe in silenzio le critiche che arrivano da tutte le parti al suo Napoli. Parafulmine Max, affronta il mare in tempesta in solitaria. Ha la fiducia del club, che però in questo momento è più impegnato a darsi un asset: colloquio ieri di due ore fra De Laurentiis e Diego Aponte, sul tavolo il progetto stadio".