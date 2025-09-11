Schira: "In arrivo un annuncio su Lookman"
Lookman
L'esperto di calciomercato Nicolò Schira fa una rivelazione sul futuro di Ademola Lookman dell'Atalanta
L'esperto di calciomercato Nicolò Schira fa una rivelazione sul futuro di Ademola Lookman dell'Atalanta:
"Ademola Lookman è pronto a tornare ad allenarsi con la Prima Squadra di Atalanta e potrebbe essere convocato per le partite contro Lecce e PSG".
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News