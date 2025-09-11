Schira: "In arrivo un annuncio su Lookman"

L'esperto di calciomercato Nicolò Schira fa una rivelazione sul futuro di Ademola Lookman dell'Atalanta

"Ademola Lookman è pronto a tornare ad allenarsi con la Prima Squadra di Atalanta e potrebbe essere convocato per le partite contro Lecce e PSG".

