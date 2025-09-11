SSC Napoli, si è infortunato Nikita Contini in allenamento: diagnosi e tempi di recupero

Infortunio in allenamento, comunicato dalla SSC Napoli tramite il report dell'allenamento odierno, a due giorni da Fiorentina-Napoli: si ferma Nikita Contini, terzo portiere degli azzurri. Lo riferisce il club azzurro attraverso un comunicato:
"Nikita Contini, in seguito a un trauma contusivo subito in allenamento, si è sottoposto ad accertamenti presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una frattura del terzo metacarpo della mano destra".
I tempi di recupero per una frattura del terzo metacarpo, specialmente per un portiere di calcio, variano da 4 a 6 settimane per la guarigione.
Intanto, oggi gli azzurri hanno svolto una seduta pomeridiana al SSC Napoli Training Center in vista del match di sabato sera al Franchi: il gruppo ha svolto un allenamento tecnico-tattico.