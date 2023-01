Gazzetta - I 5 gol del Napoli più indigesti della gara di Haifa: cosa filtra dal mondo Juventus

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta tutta l'amarezza che filtra da casa Juventus per i cinque gol subiti dal Napoli:

"Haifa e Napoli non sono mai state così vicine. Merito della Juventus e delle due disfatte collezionate in poco meno di cento giorni. Dall’umiliazione in Israele (11 ottobre) alla notte da incubo dell’altra sera al Maradona. La figuraccia in Champions League ha segnato il punto più basso della stagione. Ma i cinque gol subiti contro il Napoli, stando a quanto filtra dagli ambienti bianconeri, per certi versi si sono rivelati anche più indigesti. E non solo perché hanno riportato la squadra di Luciano Spalletti a più dieci, raffreddando i sogni di rimonta".