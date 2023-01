Gazzetta bastona la Juve: scriteriata, squilibrata, stitichezza creativa! Allegri impari una cosa da Spalletti

E’ una Juventus scriteriata, squilibrata, che agli insoliti impacci difensivi, favoriti dalle scelte di Allegri, aggiunge la solita stitichezza creativa come racconta la Gazzetta dello Sport.

"Per arrivare al primo tiro in porta serve uno sciagurato passaggio orizzontale di Rrahmani che Di Maria usa per spolverare la traversa (21’). Dopo il secondo sberlone Allegri aggiusta la Juve. Ma è qui, quando potrebbe tremare, che il Napoli si dimostra grande. Il popolo canta “Luciano, Luciano!” che Allegri ha definito “buffo e divertente”. Questo deve imparare Max: “divertente” non è un insulto. Regalare divertimento, come fa l’allenatore del Napoli, è una grazia"