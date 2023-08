CorSport - Maratona visite mediche Natan: cinque ore per scongiurare problemi cardiaci e fisici

Calciomercato Napoli - Cinque ore di visite mediche per scongiurare problemi fisici e cardiaci. Questo scrive questa mattina l'edizione del Corriere dello Sport su Natan che in passato si è dovuto fermare per una serie di problemi cardiaci. Il Napoli ha voluto vederci molto chiaro prima di procedere al tesseramento del calciatore.

Visite mediche di Natan

Ecco cosa si legge questa mattina sul Corriere dello Sport per quanto ri guarda le visite mediche di Natan: