CdM - Napoli più forte della Juventus sul campo: provate a fare il giochino del "chi ti prendi" ruolo per ruolo

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno torna sullo scontro dialettico a distanza fra Allegri e Spalletti in conferenza stampa: "La bellezza, cioè Napoli, versus il corto muso".

Ma, giustamente, il quotidiano spiega perché conta soltanto il campo, e non le parole:

"Per fortuna stasera le parole non conteranno. Sul campo non ci si nasconde. E sul campo il Napoli è più forte. Lo ha ampiamente dimostrato, in campionato e in Champions (gli azzurri sono agli ottavi, loro in Europa League). Il Napoli ha calciatori più forti della Juventus. Se proverete a fare il giochino «chi prenderei dei loro», ve ne renderete conto. Scambiereste Kvara per Kostic? O Osimhen per Milik? Di Maria per Politano possiamo anche concederlo ma Politano è sempre disponibile e ha un rendimento costante; in questa stagione l’argentino ha giocato una sola partita memorabile e con la maglia dell’Argentina.

Va ricordato però che lo sport non è solo tecnica e qualità, altrimenti sarebbe come l’agility che tanto appassiona alcuni padroni di cani. Lo sport a livello professionistico è capacità di gestire la tensione. Di convivere con lo stress, la paura, le scariche di adrenalina. Di leggere gli ormai proverbiali momenti della partita. Specialità in cui Diego Armando Maradona eccelleva. Persino più che in tecnica individuale, tanto per rendere l’idea. Dispiace che questo aspetto sia stato dimenticato. Quel Napoli vinceva perché era mentalmente feroce. Non avevano bisogno di giochini per alleggerire la pressione. Come del resto questo Napoli che ha macinato calcio in ogni situazione. Vuoi vedere che la bellezza è lo specchietto per i corti musi?".