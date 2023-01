Allegri a rischio esonero dopo Napoli-Juve 5-1? Gazzetta: ecco cosa filtra dagli ambienti bianconeri

Calcio Napoli - Massimiliano Allegri a rischio esonero dopo Napoli-Juventus 5-1? La Gazzetta dello Sport scrive cosa filtra dagli ambienti bianconeri:

"E alla Juventus, come sa perfettamente anche Allegri che ha sposato in pieno il motto del “vincere è l’unica cosa che conta”, i risultati sono sovrani. Tradotto: il livornese non rischiava il posto dopo Haifa e nell’immediato non lo rischia ora, dopo la “manita” subita contro il Napoli. Ma come tutti – e forse anche di più visto il ruolo di leader di cui è stato investito il 28 novembre – è in discussione per l’estate. Il discorso vale anche per i giocatori e per il direttore sportivo Federico Cherubini".