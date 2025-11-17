Quanto crea il Napoli di Conte? Il dato ufficiale e la classifica generale occasioni gol e percentuale realizzativa | FOCUS

Ultimissime notizie calcio Napoli - L’ultimo gol del Napoli risale al 28 ottobre quando Frank Zambo Anguissa decise il match in trasferta contro il Lecce. Da quella marcatura in poi, sono trascorsi in totale 291 minuti - comprendendo anche la gara di Champions League - senza gonfiare la rete avversaria da parte della squadra allenata da Antonio Conte. Tra le possibili cause - non certezze assolute - su tale povertà realizzata da parte del Napoli possono inficiare diversi fattori come una poca lucidità in zona gol, movimenti errati degli interpreti in campo, gli infortunati ed anche la bravura degli avversari nel rendere sterile l’attacco partenopeo. Al di là di questo, c’è una base su cui bisogna ragionare: si chiama numero di occasioni create e percentuale realizzativa (intesa come rapporto tra tiri ed occasioni create).

Classifica serie A per occasioni create e percentuale realizzativa

Dando uno sguardo ai dati ufficiali della Lega Serie A dopo 11 giornate di campionato finora disputate, la squadra che ha creato più occasioni da gol è l’Inter di Chivu con 148 ed una percentuale realizzativa del 13%. Alle spalle dei nerazzurri c’è la Juventus con 124 occasioni ma solo con il 7% di percentuale realizzativa. Completa il podio il Milan con 111 e l’11 %. Fuori dal podio, ma comunque con occasioni a tre cifre, figurano la Roma con 102 e l’8% e poi il Bologna con 100 e 13%.

E il Napoli? La squadra di Antonio Conte è settima in questa speciale classifica con 94 occasioni create ed il 10% di percentuale realizzativa. La proporzione non è malvagia - considerando infortuni e quanto altro - ma è chiaro che rappresenti troppo poco se rapportata ai numeri di una rivale come l’Inter. Anche il Como di Fabregas precede gli azzurri in questa graduatoria con 97 occasioni l’8% di realizzazione. Tra le big, l’unica che ha fatto peggio del Napoli risulta essere l’Atalanta che è all'ottavo posto con 91 occasioni e l’8% di realizzazione. Di seguito la classifica generale della Serie A per occasioni create e capacità di realizzazione: