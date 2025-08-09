UFFICIALE - Un giocatore del Lecce si ritira dal calcio a 23 anni per problemi al cuore

Notizie Calcio - Joan Gonzalez, cresciuto nelle giovanili del Barcellona e passato al Lecce nel 2021, si ritira dal calcio giocato all'età di 23 anni, a poco più di un anno dall'annuncio di una patologia cardiaca che lo aveva costretto a fermarsi. Lo ha comunicato lui stesso in un video su Instagram in cui legge una lettera d'addio al calcio.



"Oggi è uno dei giorni più difficili, ma anche uno dei più significativi della mia vita, sia a livello personale che professionale - ha esordito lo spagnolo - Dopo mesi di riflessioni e momenti di incertezza, è arrivato il momento di comunicare che metto fine alla mia carriera di calciatore. Ricordo i giorni delle partite come se fossero ieri: l'erba bagnata, le urla della tribuna, il suono della palla quando colpisce la scarpa, il nervosismo prima del fischio d'inizio... Momenti che, ora, sento nel profondo perché so che non torneranno. Ci sono stati giorni di stanchezza, di errori, di arrabbiature con me stesso. Ma ci sono state anche risate, gol, abbracci, sguardi complici con i compagni dopo una buona partita. Ricordo gli spogliatoi, i consigli dei veterani, le battute, le conversazioni che accadono solo all'interno di una squadra. E ricordo soprattutto gli occhi della mia famiglia sugli spalti. E quel gesto indimenticabile di salutarli dopo la partita. Tutto quello che vedevo come un'abitudine, oggi so che era speciale. E per questo voglio ringraziare".



L'elenco di Gonzalez parte proprio dal club pugliese. "Grazie al Lecce al suo presidente per avermi aperto le porte di un club meraviglioso. Grazie agli allenatori che si sono fidati di me, per le loro richieste, le loro parole e tutto quello che mi hanno insegnato, dentro e fuori dal campo. Ai compagni, allo staff tecnico, a chi lavora nel club e ai tifosi: ho sentito il vostro sostegno in ogni passo. Non siete solo spettatori, siete parte di questa storia che ho vissuto. Grazie per avermi fatto sentire parte di una vera famiglia - ha concluso - Mi sono sentito molto felice di vivere in questa città, che mi ha affascinato fin dal primo giorno. Le sue strade piene di storia, la sua luce, la sua gente così vicina e accogliente.. Tutto mi ha fatto sentire a casa. Grazie Lecce per ogni passeggiata tranquilla in centro, per ogni saluto per la strada, per ogni angolo che già fa parte di me. È stato un privilegio vivere qui. Lecce avrà sempre un posto speciale nel mio cuore". A riportarlo è SportMediaset.

