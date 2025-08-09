Clamoroso Il Mattino - Zinchenko offerto gratis al Napoli! Ecco la risposta del club azzurro

Calciomercato Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino svela il fatto che agli azzurri sia stato proposto Zinchenko:

"Ma ci sono poi anche le riflessioni legate alle occasioni. Perché la Premier si prepara alla svendita: club pieni zeppi di esuberi, pronti a essere ceduti. Ed è per questo che c'è una grande tentazione last minute: il 28enne nazionale ucraino Oleksandr Zinchenko, esterno basso (negli ultimi tempi) ma anche ala sinistra con un grande senso tattico potrebbe lasciare l'Arsenal ed è stato proposto al Napoli. I Gunners hanno fissato una quotazione di 10 milioni di sterline e nessuno lo ha voluto fino ad adesso: ora a Londra sono pronti a darlo via gratis, anche perché ha un solo anno di contratto. E qui c'è la riflessione".