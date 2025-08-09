Raspadori all'Atletico Madrid, Repubblica: esulta anche Rino Gattuso, il motivo

Calciomercato Napoli - L'edizione oggi in edicola di Repubblica parla dell'affare Raspadori-Atletico e svela la reazione del CT della Nazionale Gattuso:

"I desideri del Napoli si stanno invece esaudendo uno dopo l’altro: l’Atletico Madrid ha chiuso per Raspadori (22 milioni più 4 di bonus), che gradisce la destinazione (e gradirà pure Gattuso: lavorare con Simeone, come farà anche Ruggeri, è un arricchimento). Gradisce senz’altro anche il Napoli: con la cessione delle sue punte di riserva (Simeone è appena passato al Torino per 8 milioni) e in attesa di piazzare il colpo per l’ala sinistra, può finanziare il potenziamento sia della difesa (Gutierrez del Girona è a un passo) sia del centrocampo".