Kevin-Napoli, importanti contatti in queste ore: salgono le quotazioni, ma c'è una condizione | ESCLUSIVA

Esclusive fonte : di Ciro Novellino e Pasquale Cacciola
Ultime calcio Napoli Kevin può arrivare ma solo ad una condizione che riguarda Giacomo Raspadori

Ultimissime calciomercato Napoli - Il Napoli prosegue la preparazione a Castel di Sangro, a caccia della migliore condizione fisica in vista dell'inizio della stagione. Intanto, però, si lavora sul mercato per completare l'organico.

L'esterno offensivo sinistro, in particolare Kevin, resta nel mirino del direttore sportivo Giovanni Manna e del tecnico Antonio Conte così che, nel gioco delle coppie, ci possa essere un calciatore che se la giochi con Noa Lang.

Calciomercato Napoli, Kevin si può ma ad una condizione

Ci sono novità, nel frattempo, per quanto riguarda Kevin Santos Lopes de Macedo, attaccante esterno dello Shakhtar DonetskSecondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di CalcioNapoli24, infatti, il calciatore brasiliano piace al Napoli continua a piacere e resta nel mirino.

Sebbene a oggi la priorità del club di Aurelio De Laurentiis sia chiudere le trattative relative a Juanlu Sanchez con il Siviglia e Miguel Gutierrez con il Girona, Kevin ha scalato le gerarchie ed è in testa alla mini lista relativa ai calciatori che interessano per il ruolo di esterno alte. E proprio in queste ore sono stati riallacciati e intensificati i contatti con l'entourage.

La condizione per affondare il colpo, però, è che esca Giacomo Raspadori. Se dovesse esserci questa partenza, allora il Napoli si farà sotto e andrà a presentare un'offerta concreta al club ucraino. Lo Shakhtarda parte sua, valuta il calciatore circa 40-45 milioni. Tuttavia, un'eventuale eliminazione dall'Europa League potrebbe portare a uno sconto importante sui 30-35 milioni di euro.  

