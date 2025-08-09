Cessione Raspadori, Gazzetta: avrebbe meritato ben altro saluto! La sua assenza in ritiro ha fatto rumore

Rassegna Stampa  
RaspadoriRaspadori

Calciomercato Napoli, Jack Raspadori saluta gli azzurri ed è diretto all'Atletico Madrid per circa 26 milioni: brucia il mancato saluto da parte della piazza

Calciomercato Napoli - Giacomo Raspadori saluta il Napoli, direzione Atletico Madrid. I due club hanno trovato l'accordo per 26 milioni (bonus compresi) e l'ex Sassuolo è già pronto a viaggiare direzione Madrid. 

Raspadori Napoli, è addio

Raspadori lascia Napoli dopo due scudetti vinti, contibuendo (soprattutto nel secondo) con gol decisivi ed un atteggiamento da professionista. Ecco quanto scritto dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport

"Senza un abbraccio che Giacomo Raspadori avrebbe meritato forse più di chiunque altro: tre stagioni, tante panchine, eppure due scudetti e gol che hanno fatto la storia. Jack se ne va, senza sbattere la porta, ci mancherebbe. Però la sua assenza sul palco nel giorno della presentazione ha fatto comunque rumore: un’ora prima era ancora in campo ad allenarsi, a sgobbare agli ordini di Conte, a prendersi gli applausi dell’ormai suo ex popolo. Poi, finita la sessione pomeridiana, Jack è stato raggiunto in campo dal ds Giovanni Manna, che gli ha comunicato la cessione, destinazione Atletico".

Raspadori
