Juventus, Gatti svela: "Conte e Manna mi volevano al Napoli, ecco perchè ho rifiutato gli azzurri"

Calciomercato Napoli - Federico Gatti, difensore centrale della Juventus, è stato uno degli obiettivi estivi del Napoli prima di rinnovare con i bianconeri.

Lo stesso Gatti, ai microfoni di Tuttosport, ha confermato l'interessamento del Napoli e di Antonio Conte:

Ha rinnovato, è un senatore. Si è parlato del Napoli, però: ha mai pensato che sarebbe andata diversamente? «Non l'ho mai messo in discussione. Però mi ha fatto piacere l'interessamento di un allenatore come Conte, uno dei top al mondo, e del direttore Manna. Li ringrazio tanto perché hanno fatto molto per portarmi al Napoli».

Come ha maturato la decisione? «Ho preferito seguire il cuore. La famiglia. Torino è casa mia: sono cresciuto in questa città, la scelta era abbastanza facile».