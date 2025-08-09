Napoli-Girona, la probabile formazione de Il Mattino: Lukaku dal 1', assente solo Buongiorno

Ultime news SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino ha anticipato quella che potrebbe essere la probabile formazione di Antonio Conte per Napoli-Girona di stasera:

"Unico indisponibile, nel quarto test del precampionato azzurro, oggi alle 19, contro il Girona, dovrebbe essere Alessandro Buongiorno. Che ieri si è fermato ancora ma solo per via prudenziale, non ha svolto allenamento assieme al resto dei compagni. Motivo per cui resta in forte dubbio per l'esordio in campionato con il Sassuolo. Anche De Bruyne, Anguissa, Di Lorenzo e Beukema si sono fermati, ma solo per affaticamento. Non dovrebbero esserci intoppi per oggi. In campo un'altra prova generale per la coppia Rrahmani-Beukema, proprio alla luce del fatto che l'ex granata, nonostante sia in netta ripresa dopo l'intervento a fine giugno, non sia ancora al top della condizione. [...] Conte stasera dovrebbe iniziare con Meret, Di Lorenzo, Beukema, Rrahmani, Olivera, Anguissa, Lobotka, De Bruyne, Politano, Lukaku. Chiaro, che McTominay non dovrebbe partite dall'inizio solo perché rientrato a pieno regime da pochi giorni. Ma i dubbi sono legati agli affaticamenti".