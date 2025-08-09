Infortunio Kevin, l'allenatore dello Shakhtar: "Dovrebbe tornare rapidamente, ma..."

Le Interviste  
Infortunio Kevin, l'allenatore dello Shakhtar: Dovrebbe tornare rapidamente, ma...

Infortunio Kevin, parla l'allenatore dello Shakhtar Donetsk: le condizioni dell'esterno nel mirino del Napoli

Calciomercato Napoli - Luca Marchetti, ai microfoni di Sky Sport 24, ha parlato delle condizioni fisiche di Kevin, obiettivo del Napoli:

"Kevin Santos è un nome che sta un po’ rallentando perché il giocatore si è fatto male al menisco, il Napoli potrebbe puntare su Musah per rinforzare ulteriormente il centrocampo".

Nelle ultime due gare è mancato allo Shakhtar l'esterno Kevin che ora è un'idea del Napoli vista l'imminente partenza di Giacomo Raspadori. Classe 2003, vera e propria stella della squadra ucraina, l'ex Palmeiras s'è infortunato dopo la seconda sfida contro il Besiktas e ha saltato sia il debutto in campionato che la partita di ieri contro il Pana. "Dovrebbe tornare rapidamente ma i medici ne sanno più di me", ha detto Arda Turan, allenatore dello Shakhtar Donetsk, che non è voluto entrare nel merito di uno stop che anche in questo caso è conseguenza di una noia muscolare. Non un dettaglio per un giocatore valutato 40 milioni di euro che oggi è soprattutto nel mirino di Napoli e Fulham.

Kevin dello Shakhtar Donetsk
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top