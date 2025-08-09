Infortunio Kevin, l'allenatore dello Shakhtar: "Dovrebbe tornare rapidamente, ma..."

Calciomercato Napoli - Luca Marchetti, ai microfoni di Sky Sport 24, ha parlato delle condizioni fisiche di Kevin, obiettivo del Napoli:

"Kevin Santos è un nome che sta un po’ rallentando perché il giocatore si è fatto male al menisco, il Napoli potrebbe puntare su Musah per rinforzare ulteriormente il centrocampo".

Nelle ultime due gare è mancato allo Shakhtar l'esterno Kevin che ora è un'idea del Napoli vista l'imminente partenza di Giacomo Raspadori. Classe 2003, vera e propria stella della squadra ucraina, l'ex Palmeiras s'è infortunato dopo la seconda sfida contro il Besiktas e ha saltato sia il debutto in campionato che la partita di ieri contro il Pana. "Dovrebbe tornare rapidamente ma i medici ne sanno più di me", ha detto Arda Turan, allenatore dello Shakhtar Donetsk, che non è voluto entrare nel merito di uno stop che anche in questo caso è conseguenza di una noia muscolare. Non un dettaglio per un giocatore valutato 40 milioni di euro che oggi è soprattutto nel mirino di Napoli e Fulham.