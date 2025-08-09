Italia, il CT Gattuso fa visita al Napoli: ecco quando! Il Mattino anticipa: Politano e Lucca in Nazionale

Nazionali  
Nazionale italiana, il CT Gattuso farà visita a Castel Volturno al Napoli di Conte: Lucca e Politano verso la convocazione

Ultime news SSC Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino svela la visita del CT dell'Italia Gennaro Gattuso al Napoli di Conte e anticipa due azzurri che saranno convocati dall Nazionale italiana:

"Ma se Gravina è a Castel di Sangro, qui non verrà Rino Gattuso. Il ct ha deciso di visitare solo i club che stanno svolgendo la preparazione già in sede (ieri è stato nel quartier generale del Sassuolo) e vuole evitare "invasioni" nei ritiri di montagna. Gattuso conosce bene Castel di Sangro ed è ancora legatissimo all'ambiente partenopeo: è stato il suo Napoli il primo a varare il pre-campionato in Abruzzo, durante l'estate del post-Covid. Con Conte si è sentito ancora una volta questa settimana e hanno stabilito che sarà la settimana tra l'esordio in campionato e la gara con il Cagliari, quindi poco prima delle convocazioni, quella del ritorno di suo a Castel Volturno. Il ct ha contatti frequenti con tutti i potenziali "azzurri", non solo dei titolari. Il blocco Napoli sarà quello, senza dubbio, più cospicuo. Perché se è vero che Raspadori sta per volare a Madrid, Lucca è sicuramente uno di quelli che farà parte del gruppo azzurro per la gara con l'Estonia a Bergamo. Così come sicuro ci sarà il ritorno di Politano".

