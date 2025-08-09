Miguel Gutierrez firma col Napoli, Il Mattino: ecco cifre e durata di contratto

Calciomercato Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino svela i dettagli dell'acquisto di Miguel Gutierrez:

"Ormai è in chiusura anche l'operazione Gutierrez. Il terzino sinistro del Girona viene monitorato dal Napoli da settembre: lo scouting coordinato da Manna già a maggio aveva strappato il sì dell'esterno, poi lo ha messo in stand by. A inizio agosto l'assalto. Tutto praticamente fatto, il prezzo totale dovrebbe aggirarsi attorno ai 18 milioni. Gutierrez firma un contratto da cinque anni".