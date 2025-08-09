Tuttosport - Braccio di ferro Napoli-Siviglia per Juanlu! L'esterno vuole solo gli azzurri, ma Manna ha un timore

Calciomercato Napoli, prosegue il braccio di ferro con il Siviglia per Juanlu Sanchez: di seguito gli ultimissimi aggiornamenti

Calciomercato Napoli - Potrebbe nascere un Napoli sempre più spagnolo: dopo l'arrivo ad un passo di Miguel Gutierrez, gli azzurri stanno cercando di chiudere anche l'operazione Juanlu Sanchez con il Siviglia.

La trattativa con il Siviglia, però, ancora non si sblocca nonostante la volontà di Juanlu di vestire solo la maglia del Napoli. Ecco quanto scritto da Tuttosport:

"E’ in atto un braccio di ferro con il Siviglia per il cartellino del nazionale spagnolo under 21, che il club andaluso valuta 20 milioni cash, più il 20% della possibile futura rivendita. Finora il ds Manna non è andato oltre i 17 milioni di euro, tutto compreso, e teme che le offerte arrivate dalla Premier League (Wolverhampton e Nottingham), possano complicare la trattativa. Il Napoli ha un solo vantaggio: Juanlu Sanchez accetterà solo il trasferimento nel club azzurro".

