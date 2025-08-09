Cessione Raspadori, CorSport: voleva giocare con continuità nel suo ruolo naturale

Calciomercato Napoli - Giacomo Raspadori saluta il Napoli, direzione Atletico Madrid. I due club hanno trovato l'accordo per 26 milioni (bonus compresi) e l'ex Sassuolo è già pronto a viaggiare direzione Madrid.

Ecco quanto aggiunto dal Corriere dello Sport sull'addio di Raspadori al Napoli:

"Una cessione dolorosa ma evidentemente necessaria considerando la voglia di Raspa, uno dei veri protagonisti dell’ultimo trionfo, di giocare con maggiore continuità e di farlo nel suo ruolo naturale: attaccante puro. Conte lo stava provando con continuità da mezzala offensiva, diciamo nella posizione occupata da McTominay nel 4-3-3, ma quando s’è presentata la possibilità di trasferirsi a Madrid, sponda Cholo, Jack l’ha colta al volo".