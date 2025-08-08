Moretto: "Firmati i contratti, Raspadori all'Atletico Madrid. Da pagare in tre anni, 2 milioni di bonus complicati"

Calciomercato Napoli - L'esperto di calciomercato Matteo Moretto svela le ultime notizie sul Napoli che ha venduto Raspadori all'Atletico Madrid:
"Giacomo Raspadori all'Atletico Madrid: la cifra finale è di 22 milioni di euro fissi + 2 milioni di euro di bonus facili da raggiungere (se l'Atletico si qualifica per la Champions League) + 2 milioni di euro di bonus più difficili da raggiungere (se l'Atletico raggiunge i quarti di finale di Champions League) da pagare in tre rate. I club hanno appena firmato tutti i contratti".