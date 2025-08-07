Miguel Gutierrez al Napoli, scambio di documenti in corso! Romano: "Si aspetta l'ok del Real Madrid, il motivo"

Calcio Mercato  
Miguel Gutierrez al Napoli, scambio di documenti in corso! Romano: Si aspetta l'ok del Real Madrid, il motivo

Miguel Gutierrez al Napoli, accordo totale col Girona: le cifre, in corso lo scambio dei documenti ma si attende l'ok del Real Madrid

Ultimissime calciomercato Napoli - Ci siamo, Miguel Gutiérrez è in arrivo al Napoli. Lo confermano Moretto-Romano. Partiamo dal tweet di Matteo Moretto di pochi istanti fa:

"Miguel Gutiérrez a Napoli, le parti sono allo scambio dei documenti. Trattativa di 18 milioni di euro come base fissa più bonus. Il giocatore firmerà un contratto quinquennale del valore di 2,2 milioni € netti, che saliranno a 2,7 milioni € nell'ultima stagione. Anche tutto ciò che riguardava le commissioni e i diritti d'immagine era stato sistemato. In queste ore il Girona informerà ufficialmente il Real Madrid (ha %) dell'operazione. Il calciatore attende l'ok definitivo per viaggiare".

Fabrizio Romano aggiunge alcuni dettagli via X:

"È stato raggiunto l'accordo verbale tra Napoli e Girona per l'acquisto di Miguel Gutierrez. €18 milioni più bonus, contratto quinquennale per Gutierrez che vuole solo il Napoli. Non appena il Real Madrid confermerà che non attiverà la clausola di riacquisto, l'accordo sarà concluso. Here we go, presto".

Miguel Gutierrez
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top