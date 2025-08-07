Miguel Gutierrez al Napoli, scambio di documenti in corso! Romano: "Si aspetta l'ok del Real Madrid, il motivo"

Ultimissime calciomercato Napoli - Ci siamo, Miguel Gutiérrez è in arrivo al Napoli. Lo confermano Moretto-Romano. Partiamo dal tweet di Matteo Moretto di pochi istanti fa:
"Miguel Gutiérrez a Napoli, le parti sono allo scambio dei documenti. Trattativa di 18 milioni di euro come base fissa più bonus. Il giocatore firmerà un contratto quinquennale del valore di 2,2 milioni € netti, che saliranno a 2,7 milioni € nell'ultima stagione. Anche tutto ciò che riguardava le commissioni e i diritti d'immagine era stato sistemato. In queste ore il Girona informerà ufficialmente il Real Madrid (ha %) dell'operazione. Il calciatore attende l'ok definitivo per viaggiare".
Fabrizio Romano aggiunge alcuni dettagli via X:
"È stato raggiunto l'accordo verbale tra Napoli e Girona per l'acquisto di Miguel Gutierrez. €18 milioni più bonus, contratto quinquennale per Gutierrez che vuole solo il Napoli. Non appena il Real Madrid confermerà che non attiverà la clausola di riacquisto, l'accordo sarà concluso. Here we go, presto".