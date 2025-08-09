Cholito Simeone da brividi: è già entrato nel gruppo Whatsapp delle Napoli Legends!

Ultime news SSC Napoli - Bellissimo gesto, quello di Giovanni Simeone, che testimonia l'affetto vero e sincero che lo lega al Napoli. Ha infatti già accettato l'invito ad unirsi alle Legends della storia partenopea, che condividono un gruppo Whatsapp e tanti eventi insieme. Lo racconta l'edizione oggi in edicola de Il Mattino:

"Nemmeno il tempo di salutare che il Cholito Simeone entra a far parte delle Napoli Legends, il gruppo associativo fondato e formato dai grandi campioni che hanno fatto la storia del calcio a Napoli. Invitato appena ufficializzato il suo passaggio al Torino ha accettato subito entrando nella chat e salutando tutte le leggende dichiarandosi onorato ed emozionato di poter far parte di un gruppo con tanti idoli della sua infanzia e ritrovando tanti amici e compagni di squadra. Il Cholito è stato subito accolto con affetto ed entusiasmo ed i primi a dargli il benvenuto è stato il gruppo "Maradoniano" con Careca («Giovanni, ti sosterremo sempre»), Celestini, Renica, Giordano, Di Fusco e ovviamente Diego Jr tra i primissimi a salutarlo. Ma anche tanti suoi ex compagni tra cui Kvaratskhelia, Ostigard e Lozano si sono aggiunti ai saluti. Tra i messaggi più emozionanti quelli di Stefan Schwoch: «Cholito un grosso in bocca al lupo.mi auguro che ogni ragazzo possa prenderti ad esempio su come fare il calciatore, sei un professionista esemplare sempre a disposizione di squadra e compagni, sia per 1 secondo che per 90 minuti senza mai lamentarsi e dando l'esempio di come si debba lavorare dentro e fuori dal campo. Onore a te, ti auguro ogni fortuna possibile»".