Da Bologna - È fatta per l'arrivo di Zanoli dal Napoli: convinto da Italiano, le cifre

Calciomercato Napoli - "Ecco Zanoli, arriva dal Napoli il terzino destro cresciuto a Carpi", lo annuncia l'edizione di Bologna oggi in edicola di Repubblica:

"Italiano puntella il fianco destro della difesa. Dal Napoli è in arrivo un emiliano di ritorno: si tratta del carpigiano Alessandro Zanoli, nato il 3 ottobre 2000. Il Bologna lo ha acquistato al termine di una lunga trattativa, che avanzava sin da quando si imbastì la cessione di Beukema in azzurro. Decisiva sarebbe stata proprio la “carta” Italiano, che ha convinto il calciatore nonostante le offerte di Fiorentina e Udinese. Il costo dell’operazione si aggira sui 6 milioni di euro (cinque e uno di bonus). Nell’ultima stagione Zanoli ha disputato un ottimo campionato con il Genoa di Vieira, giocando spesso anche come esterno offensivo. Cresciuto nel settore giovanile del Carpi, a Napoli non è mai riuscito a scavalcare posizioni, in un ruolo già presidiato dal Di Lorenzo".