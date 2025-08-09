Juanlu si avvicina al Napoli, CorSport: da sistemare solo un ultimo aspetto con il Siviglia

Calciomercato Napoli - Potrebbe nascere un Napoli sempre più spagnolo: dopo l'arrivo ad un passo di Miguel Gutierrez, gli azzurri stanno cercando di chiudere anche l'operazione Juanlu Sanchez con il Siviglia.

La trattativa tra Napoli e Siviglia per Juanlu sembrava ad un punto morto, ma è decisiva la volontà del calciatore che vuole solo gli azzurri. Ecco quanto riportato dal Corriere dello Sport:

"Il secondo colpo con una spagnola sarà Juanlu Sanchez, terzino destro, 21 anni, alfiere della Roja Under 21: con il Siviglia è andato in scena un braccio di ferro con la complicità delle offerte superiori di Wolverhampton e Nottingham Forest, 20 milioni. Il Napoli, però, è rimasto fermo sulle sue posizioni: 17 milioni, prendere o lasciare. Anche perché Juanlu vuole solo i campioni d’Italia: resta da sistemare soltanto qualcosa sulle commissioni e anche il secondo terzino spagnolo sarà confezionato".