Simeone saluta con una lettera da brividi: "Davvero a Napoli si piange due volte, vi porterò sempre nel cuore"

Calciomercato Napoli - Il Cholito Giovanni Simeone saluta Napoli con una lettera strappalacrime, prima di rendere ufficiale il trasferimento al Torino:

"Cara Napoli.. non sapete quanto sia difficile per me scrivere questo messaggio, ho provato tante volte a pensare cosa e come scrivervi ma mi è difficile. Sono stati giorni difficili, io solo voglio ringraziarvi per tutto quello che avete fatto per me. Dal primo giorno ho sentito il vostro supporto e il vostro calore. Ho solo cercato di restituire tutto quello che voi avete fatto per me. Adesso capisco perchè quando mi dicevano “a Napoli piangi due volte“ ehhh si.. avevate ragione. Però io non me ne sono andato, perché io ho lasciato amici, ricordi e storia, storia che nessuno mai si scurderà. E Napoli rimarrà per sempre con me, ovunque andrò. Voglio ringraziarvi per tutto. Compagni, staff dottori, fisio, magazzinieri,chef e tutti quelli che lavorano a Napoli dietro le quinte, voi portate la responsabilità di far felici tanti napoletani. E voi tifosi che senza di voi Napoli non è Napoli. Voi fate grande questo club ! Voi napoletani fate che la gente si innamori di Napoli. Siete speciali.

Forza Napoli sempre! Grazie, grazie, grazie".