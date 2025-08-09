Lady Simeone saluta Napoli: "Avrò bisogno di tempo per accettare l'addio" | FOTO

Social  
Lady Simeone saluta Napoli: Avrò bisogno di tempo per accettare l'addio | FOTO

Ultimissime notizie SSC Napoli, la moglie del Cholito Simeone saluta via Instagram: la foto

Ultime news SSC Napoli - La moglie di Giovanni Simeone, Giulia Coppini, ha salutato via Instagram la piazza napoletana, dopo l'approdo del Cholito al Torino:

"Ci sono cose per le quali abbiamo bisogno di qualche momento in più per accettarle. Lasciare Napoli per me è una di quelle. Mi ripeto che ci sono stata solo tre anni, ma solo chi ci è passato potrà capirmi davvero. In due giorni sono stata catapultata in una città nuova e mi perdonerete se non ho risposto a nessuno ma, avendo creato amicizie vere a Napoli, mi è esploso il telefono e ancora non sono riuscita a fermarmi per rispondere a tutti! Sto bene e finalmente dopo due giorni, ho qualche ora per me".

Lady Simeone alla festa dello scudetto del Napoli
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top