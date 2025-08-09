Lady Simeone saluta Napoli: "Avrò bisogno di tempo per accettare l'addio" | FOTO

Ultime news SSC Napoli - La moglie di Giovanni Simeone, Giulia Coppini, ha salutato via Instagram la piazza napoletana, dopo l'approdo del Cholito al Torino:

"Ci sono cose per le quali abbiamo bisogno di qualche momento in più per accettarle. Lasciare Napoli per me è una di quelle. Mi ripeto che ci sono stata solo tre anni, ma solo chi ci è passato potrà capirmi davvero. In due giorni sono stata catapultata in una città nuova e mi perdonerete se non ho risposto a nessuno ma, avendo creato amicizie vere a Napoli, mi è esploso il telefono e ancora non sono riuscita a fermarmi per rispondere a tutti! Sto bene e finalmente dopo due giorni, ho qualche ora per me".