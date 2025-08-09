Calciomercato Napoli, Auriemma: "Il sogno in attacco è uno solo e costa 50 milioni"

Calciomercato Napoli, gli azzurri cercano un attaccante esterno per completare il reparto offensivo: ecco quanto scritto dal giornalista Raffaele Auriemma sulle colonne di Tuttosport

Calciomercato Napoli - Con Giacomo Raspadori ormai prossimo a trasferirsi all'Atletico Madrid, il Napoli valuta la possibilità di acquistare un esterno offensivo per completare il reparto avanzato.

Raffaele Auriemma, sulle colonne di Tuttosport, ha analizzato le ultime mosse del Napoli sul mercato. Di seguito un estratto del suo articolo: 

"L’uomo dei desideri si chiama Kevin e gioca con lo Shakthar Donetsk, ma su di lui è forte l’interesse anche del Fulham. Il club ucraino non ha ancora chiuso alcuna trattativa, perchè ha capito che si potrebbe aprire un’asta sul 22enne brasiliano. La base iniziale di 40 milioni (che il Napoli sarebbe disposto a spendere, bonus inclusi) è schizzata fino a 50 milioni e non è detto che la cifra possa crescere ancora".

