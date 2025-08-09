Repubblica annuncia - Juanlu Sanchez al Napoli, si chiude presto: c'è fiducia, la situazione

Calcio Mercato  
Repubblica annuncia - Juanlu Sanchez al Napoli, si chiude presto: c'è fiducia, la situazione

Juanlu Sanchez al Napoli, le ultime notizie di calciomercato: c'è fiducia per la buona riuscita dell'affare

Calciomercato Napoli - L'edizione oggi in edicola di Repubblica racconta i dettagli della trattativa per Juanlu Sanchez:

"Il Napoli conta di chiudere al più presto pure Juanlu Sanchez, per il quale c’è stato qualche intoppo giovedì sera. Il Siviglia ha rilanciato a 20 milioni di euro (la cifra offerta dal Wolverhampton) ma il diesse Manna è rimasto fermo sull’offerta da 17 milioni considerando la volontà di Juanlu che ha messo l’azzurro in cima alla lista delle sue preferenze. Le parti hanno lavorato anche ieri e c’è fiducia sul buon esito dell’operazione".

Juanlu Sanchez col Siviglia
