Repubblica annuncia - Juanlu Sanchez al Napoli, si chiude presto: c'è fiducia, la situazione

Calciomercato Napoli - L'edizione oggi in edicola di Repubblica racconta i dettagli della trattativa per Juanlu Sanchez:

"Il Napoli conta di chiudere al più presto pure Juanlu Sanchez, per il quale c’è stato qualche intoppo giovedì sera. Il Siviglia ha rilanciato a 20 milioni di euro (la cifra offerta dal Wolverhampton) ma il diesse Manna è rimasto fermo sull’offerta da 17 milioni considerando la volontà di Juanlu che ha messo l’azzurro in cima alla lista delle sue preferenze. Le parti hanno lavorato anche ieri e c’è fiducia sul buon esito dell’operazione".