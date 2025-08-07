Ultim'ora: il Siviglia ha rifiutato l'offerta del Napoli per Juanlu! Romano: "Ecco la nuova richiesta"

Juanlu SanchezJuanlu Sanchez

Calciomercato Napoli, ultime notizie su Juanlu Sanchez

Calciomercato Napoli, ultim'ora: il Siviglia ha rifiutato l'offerta del Napoli per Juanlu Sanchez!

Il club partenopeo aveva avanzato una proposta ufficiale da 17 milioni di euro, ma il club spagnolo ha deciso di rigettare l'offerta. A rivelarlo è il giornalista Fabrizio Romano, secondo il quale la richiesta del Siviglia è la seguente: 20 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita, e cioè la stessa cifra offerta nei giorni scorsi dal Wolverhampton. 

Si complica dunque la trattativa per Juanlu Sanchez: già nei giorni scorsi l'operazione sembrava raffreddata a causa delle pretese del Siviglia, ma la volontà del calciatore di trasferirsi al Napoli sembrava potesse fare la differenza. Ora il Napoli è chiamato a presentare una nuova offerta e vedremo se il club partenopeo si spingerà oltre i 17 milioni di euro.

