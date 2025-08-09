Zazzaroni: "Napoli avanti a tutti, Conte è parzialmente soddisfatto! Manna argina le sollecitazioni di ADL e Chiavelli"

Rassegna Stampa  
ZazzaroniZazzaroni

Calciomercato Napoli, l'editoriale di Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport sugli azzurri ed in generale la griglia di partenza in Serie A

Notizie Napoli calcio - Ivan Zazzaroni, nel suo editoriale per il Corriere dello Sport, ha fatto il punto di mercato sulle squadre del campionato di Serie A. Un mercato che parla tanto straniero, con buona pace di Gattuso chiamato ad un miracolo per risollevare la Nazionale. 

Calciomercato Napoli editoriale Zazzaroni

Ecco quanto scritto da Zazzaroni sul calciomercato SSC Napoli

"Il Napoli ha venduto per 220 milioni e comprato per 150, milione più milione meno. Conte è parzialmente soddisfatto (il giorno che lo sarà del tutto non sarà più Conte). Manna va avanti a lexotan per tentare di arginare le sollecitazioni di De Laurentiis e Chiavelli. 

La griglia provvisoria è Napoli e Milan (o Inter), una milanese e Juve, Roma e Bologna, Atalanta e Lazio (o Fiorentina)".  

Zazzaroni
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top