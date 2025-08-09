Zazzaroni: "Napoli avanti a tutti, Conte è parzialmente soddisfatto! Manna argina le sollecitazioni di ADL e Chiavelli"

Notizie Napoli calcio - Ivan Zazzaroni, nel suo editoriale per il Corriere dello Sport, ha fatto il punto di mercato sulle squadre del campionato di Serie A. Un mercato che parla tanto straniero, con buona pace di Gattuso chiamato ad un miracolo per risollevare la Nazionale.

Ecco quanto scritto da Zazzaroni sul calciomercato SSC Napoli:

"Il Napoli ha venduto per 220 milioni e comprato per 150, milione più milione meno. Conte è parzialmente soddisfatto (il giorno che lo sarà del tutto non sarà più Conte). Manna va avanti a lexotan per tentare di arginare le sollecitazioni di De Laurentiis e Chiavelli.

La griglia provvisoria è Napoli e Milan (o Inter), una milanese e Juve, Roma e Bologna, Atalanta e Lazio (o Fiorentina)".