Adani: "Voglio esprimere il mio parere su Lucca al Napoli! Sono convinto di una cosa"

Le Interviste  
LuccaLucca

Lele Adani, ex calciatore oggi opinionista sportivo, ha commentato l'acquisto di Lorenzo Lucca al Napoli nel corso dell'ultima puntata di Viva el Futbol.

Io credo che Lucca ha fatto il suo percorso e ha cominciato una carriera con tante ambizioni, tanto aspettative e le aspettative sembravano un po' frenate, anche quando è ritornato dall'Olanda, no? Non è stata fortunata la sua esperienza all'Ajax e poteva anche far pensare a delle valutazioni diverse sul proseguio, invece ha saputo andare a Udine, ha saputo segnare, ha saputo arrivare in doppia cifra, ha saputo conquistarsi la Nazionale, nell'ultima partita è entrato con la Moldova, quindi un ragazzo che è entrato in un altro livello.

Ora mantenerlo quel livello l'abbiamo visto per tanti altri calciatori proprio a Napoli. Ricordo Zapata passò dal Napoli e poi però si affermò poi a Udine e alla Sampdoria e poi l'Atalanta. Ovviamente Lucca deve dimostrare di saper tenere alto il livello di rendimento, di gol e di importanza nel campo e nello spogliatoio che è quello di Lukaku.

Lucca è un giocatore di centimetri, però dinamico, è un giocatore di forza, ma anche di tecnica e fa gol in diversi modi. Secondo me l'attaccante, tra virgolette di riserva o che parte in seconda fila e deve essere un attaccante a metà tra l'ambizione di vederlo diventare grande e il rispetto dei grandi per cercare di arrivare a quel livello. Lucca ce l'ha.

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top