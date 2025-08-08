Adani: "Voglio esprimere il mio parere su Lucca al Napoli! Sono convinto di una cosa"

Lele Adani, ex calciatore oggi opinionista sportivo, ha commentato l'acquisto di Lorenzo Lucca al Napoli nel corso dell'ultima puntata di Viva el Futbol.

Io credo che Lucca ha fatto il suo percorso e ha cominciato una carriera con tante ambizioni, tanto aspettative e le aspettative sembravano un po' frenate, anche quando è ritornato dall'Olanda, no? Non è stata fortunata la sua esperienza all'Ajax e poteva anche far pensare a delle valutazioni diverse sul proseguio, invece ha saputo andare a Udine, ha saputo segnare, ha saputo arrivare in doppia cifra, ha saputo conquistarsi la Nazionale, nell'ultima partita è entrato con la Moldova, quindi un ragazzo che è entrato in un altro livello.

Ora mantenerlo quel livello l'abbiamo visto per tanti altri calciatori proprio a Napoli. Ricordo Zapata passò dal Napoli e poi però si affermò poi a Udine e alla Sampdoria e poi l'Atalanta. Ovviamente Lucca deve dimostrare di saper tenere alto il livello di rendimento, di gol e di importanza nel campo e nello spogliatoio che è quello di Lukaku.

Lucca è un giocatore di centimetri, però dinamico, è un giocatore di forza, ma anche di tecnica e fa gol in diversi modi. Secondo me l'attaccante, tra virgolette di riserva o che parte in seconda fila e deve essere un attaccante a metà tra l'ambizione di vederlo diventare grande e il rispetto dei grandi per cercare di arrivare a quel livello. Lucca ce l'ha.